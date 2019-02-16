هكذا تطبقين الأسود الفخم بإطلالتكِ الحيادية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 16 فبراير 2019 06:18 مساءً - أصبحت فكرة الاطلالات الحيادية والمعروفة بـ Minimalist بتطبيق مظهر يعتمد على أقل عدد من الألوان، والأسود من الدرجات الأكثر شهرة بهذه الصيحة، فلم تعد تعبّر عن السابق عن المزاج السيّئ للصبيّة، بل تضيف لمظهرها فخامةً وترفًا.وقد اعتمدت الكثير من مدونات الموضة بخاصة المحجبات على اللون الأسود لتطبيق الفكرة الحيادية، بتفاصيل أنيقة ومميزة، وإليكِ التفاصيل.



اختارت هذه الفكرة الفاشينيستا خولة مع البلوفر المنفوخ وبنطلون جلد، وطرحة باللون الأسود، لم تضع مع اللوك الكثير من الألوان لتطبيق الفكرة، فقط ارتدت حذاءً رياضيًّا رماديًّا، وشنطة لويس فيتتون البنيّة، وتُعتبر هذه الاطلالة سهلة وسريعة لمشاويركِ اليومية.



بشكل أكثر هدوءًا، اعتمدت الفاشينيستا دلال الدوب على بنطلون من الصوف الأسود، وجاكيت بليزر من اللون نفسه مع أزرار ذهبية، اختارت طرحتها البيضاء، لكنها أبقت لون الحذاء بالأسود، للوك يجمع بين الكلاسيكية والكاجوال، تبدين مع هذا اللوك رشيقة ومترفة.



التنانير الجلد الطويلة مع البليزر، من القطع الموجودة في غالبية خزانات الصبيّة، استخدميها للوك حيادي أنيق، مثلما اختارت المدونة الخليجية مرمر محمد، باعتماد التنورة عالية الخصر، مع الحزام الجلد، وشوز كعب عالي للمسة كلاسيكة تصلح لمشاوير ما بعد الظهر، كما أنها مثالية لصاحبات الوزن المتوسط، واطلالة لن تأخذ منكِ الكثير من الوقت.



ارتدي الكنزات التي تحمل علامتكِ المفضلة بالطريقة ذاتها، كالكنزة الشهيرة من بالنسياغا Balenciaga التي لاقت إعجاب كثير من الصبايا، اختاريها مع ليجنج أو بنطلون أسود جينز، وجاكيت طويل كهذا اللوك من المدونة الكويتية حنان النجادة.



الفساتين باللون الأسود لا تمنعكِ من اعتماد اللوك ذاته، ولا تخافي من فكرة أن تبدي باطلالة غير مبهجة، كالفستان من فاطمة حسام مع بوت الساق الأسود، نسقت معه سلسة طويلة للمسة غنية، كما ننصحكِ مع هذا اللوك أن ترتدي شنطة ملونة.

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