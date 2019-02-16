في حادث مروع – مصرع وكيل نيابة بطريق مصر أسيوط الزراعي

كتب ياسر ابراهيم - السبت 16 فبراير 2019 05:39 مساءً - لقى وكيل نيابة مصرعه، وأصيب 6 أشخاص، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى أمام مقهى بالطريق الزراعى “بنى سويف- أسيوط”، أمام قرية بنى قاسم دائرة مركز ببا.

وتلقى اللواء أشرف عز العرب، مدير أمن بنى سويف، إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، بانقلاب سيارة ملاكى على الطريق الزراعى بالقرب من قرية بنى قاسم دائرة المركز، ما تسبب فى مصرع قائدها، وإصابة 6 أشخاص.

وتبين أن المتوفى هو إسلام صلاح شعبان، وكيل نيابة بمركز ببا “قائد السيارة”، وإصابة 6 آخرين وهم محمود طلعت صالح، 19 عاما، مصاب بنزيف فى المخ، ومحمد عاطف جاب الله، 19 عاما، مصاب بنزيف بالبطن والصدر، وأحمد فتحى محمد، 25 عاما، مصابا بكسر بعظام الكاحل والقدم اليمنى، وحسن محمد حسن، 21 عاما، مصاب نزيف بالبطن، وسيد أشرف سيد، 16 عاما مصاب كسر بالحوض والفخذ الأيسر، وعلى أحمد سيد، 24 عاما، مصابا نزيف بالبطن والصدر.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ببا المركزى، والمصابين إلى مستشفى بنى سويف العام. وتحرر محضر بالحادث وتم إخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق.