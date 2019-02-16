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كانت هذه تفاصيل خبر بعد خضوعها لعملية جراحية .. نانسي عجرم توجه رسالة لإليسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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