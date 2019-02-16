بأمر القضاء – ‎الإعدام لـ 5 من عائلة واحدة بتهمة قتل شقيقين بالمطرية

كتب ياسر ابراهيم - السبت 16 فبراير 2019 05:39 مساءً - قضت الدائرة السادسة، بمحكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم السبت، بالإعدام شنقا على 5 متهمين من عائلة واحدة، والسجن المشدد لمتهم آخر وذلك بتهمة قتل شقيقين على خلفية خلافات الجيرة بينهم، منذ 9 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار أبو بكر البسيونى، وعضوية كل من المستشار أبو بكر عوض، والمستشار إبراهيم عوض، والمستشار محمد العشماوى، وأمانة سر وائل أحمد.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم المطرية، بلاغا من ” بسيونى محمد ” 61 سنة، مساعد شرطة سابق، يفيد فيه بمقتل نجليه “نصر ومحمد بسيونى” على يد كل من “حسن فراج” و”أبو الحسن فراج” و”محمود أبو الحسن” و”فرج فراج” و” محمد أبو الحسن ” و” مدحت أبو الحسن “، وذلك بعد أن أمطروا نجليه بوابل من الأعيرة النارية أثناء تواجدهم في سوق فهمى بالمنطقة، على خلفية خلافات ثأرية بينهم منذ 9 سنوات، راح ضحيتها نجله الأكبر “صابر بسيونى”، ترك بسببها أسرة الجناة المنطقة، ثم حاولوا العودة مرة أخرى فما كان منهم إلا أن قتلوا نجليه الآخرين كما مصير نجله السابق.

وبجمع التحريات اللازمة، تأكدت صحة الواقعة، وتبين أن المتهمين تركوا المنطقة بعد الواقعة الأولى، إلا أنهم حاولوا العودة مرة أخرى إلا أن الأهالي وأسرة المجنى عليه رفضوا عودتهم، فقرروا الانتقام لكرامتهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة في الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، ثأرا لكرامتهم أمام الأهالي في المنطقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبلهم، وأحيلوا إلى النيابة العامة، التي أحالتهم عقب انتهاء التحقيق معهم إلى محكمة الجنايات، التي أحالت أورارق القضية لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعى فيهم.‎