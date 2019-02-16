أجيري يتابع مباراة الإسماعيلي والنجوم بالدوري الممتاز

كتب ياسر ابراهيم - السبت 16 فبراير 2019 05:39 مساءً - حرص المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفنى لمنتخب مصر، على متابعة مباراة الإسماعيلى والنجوم من مدرجات استاد جهاز الرياضة العسكرى، والتى تجمعهما حاليًا، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدورى المصرى الممتاز.

ويضم تشكيل النجوم كلًا من: عصام الحضرى في حراسة المرمى، ومحمود فتح الله، وخالد عبد الرازق، ومايكل أزخومين، وأحمد أيمن فى خط الدفاع، ومحمود حليمو، وعمرو السيسي، ومحمد همام، وإسلام الفار، وأيمن غباشي في خط الوسط، صلاح أمين في الهجوم.

ويضم تشكيل الإسماعيلى كلًا من: حراسة المرمى محمد فوزى، خط الدفاع طارق طه – باهر المحمدى – محمد مجدى – أسامة إبراهيم، خط الوسط الدفاعى محمود دونجا – محمود متولى، خط الوسط الهجومى كريم بامبو – محمد صادق – عبد الرحمن مجدى، خط الهجوم شيلونجو.