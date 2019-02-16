"على غرار سارة وكايا".. فتاة توجه رسالة لحبيبها "يوسف زنجر": "جود مورنينج عليك"

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو لفتاة توجه رسالة لحبيبها، على طريقة المراهقة "سارة"، المعروفة بـ"حبيبة كايا".

وقالت، في مقطع الفيديو، الذي لم يتجاوز الـ 30 ثانية: "يا جماعة أنا بحب يوسف زنجر.. قلبي يا رب.. جود مورنينج عليكي يا زنجر.. بعشقك، 5 أموا".

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المادة المصورة، التي حصدت على آلاف المشاهدات، والتعليقات، أبرزها: "نخلص من كايا يطلعنها زنجر"، و"رسالة شخصية مني لمستر مارك، ياباشا ياتقطع الفيس عن مصر"، "وأنا قدك كان كل همي أشتري حلويات وألعب وبس".

يشار إلى أن فتاة مراهقة تدعى "سارة"، معروفة بـ"حبيبة كايا"، أثارت جدلا واسعا، عقب نشرها قبل أيام مقطع فيديو آخر، قالت خلاله: "أنا مرتبطة بكايا يا جدعان.. مورنينج عليك يا قلبي"، لتتحول عبارات الفتاة مثل "كايا" و"مورنينج يا قلبي" إلى تريندات على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد مرور يومين على نشر فيديو الفتاة، ظهر شاب يزعم أنه "كايا"، في مقطع فيديو عبر "فيسبوك"، ووجه من خلاله رسالة إلى الفتاة المراهقة "حبيبته"، قائلا: "أنا كمان بحبك وهتجوزك ومتزعليش من التعليقات السلبية من البنات على الفيس، عشان دول بيحقدوا علينا"، وسط آلاف التعليقات الساخرة من رواد موقع "فيسبوك" على الفيديو.

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