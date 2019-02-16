دراسة تكشف معاناة الكثير من البالغين فى أمريكا من الألم المزمن

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

أفادت دراسة طبية جديدة، أن معاناة الكثير من البالغين في الولايات المتحدة من الألم المزمن زادت، ويبحثون عن العلاج أكثر من أي وقت مضى.

ووفقا للدراسة، التي أجريت في هذا الصدد، فقد ارتفع معدل البالغين في الولايات المتحدة الذين تعرضوا لحالة صحية مؤلمة مرة واحدة على الأقل بنسبة 32.9% إلى 41% فى عام 2014؛ بالإضافة إلى ذلك، ارتفع استخدام المسكنات ذات القاعدة الأفيونية من 4.1 مليون بين عامي 2001 -2002 ، إلى 10,5 مليون بين عامي 2013 – 2014.

وقال الدكتور ريتشارد لي، أستاذ علم الأوبئة في المركز الوطني للصحة التكميلية والتكاملية: "لقد اتخذنا نهجًا فريدًا مع الدراسة من خلال الاتجاهات طويلة المدى في الانتشار العام للألم في الولايات المتحدة.. ولمعالجة هذه الفجوات، استخدمنا البيانات التي تم تسجيلها خلال الفترة بين عامي 1997 إلى 2014.

وأظهرت الدراسة، أنه بحلول عام 2014، قال ما يقرب من 1 من كل 3 أشخاص أنهم عانوا من آلام مزمنة في عملهم، وأن الأشخاص في هذه المجموعة الذين يعانون من آلام حادة هم الأكثر عرضة لاستخدام الأفيونيات القوية في معالجة آلامهم.