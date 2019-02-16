طليق نوال الزغبي يفتح النار عليها من جديد

كتب ياسر ابراهيم - السبت 16 فبراير 2019 04:01 مساءً - اشتعلت الحرب الكلامية بين الفنانة نوال الزغبي، و طليقها ايلي ديب، مجددا؛ وذلك بعد أن قرأ الأخير نص حوارها مع أحد المجلات، والتي صرحت فيه بأنها تأخرت في قرار انفصالها عنه.
وتابع ايلي: “تفاجأت اليوم بها المقابلة يلي اكدتلي اكتر واكتر انو نوال ما رح تحل عني !!! واحلى شي بس يقولولي انو هيي ما عم تجيب سيرتي !!! ليش هيي عندا شي مهم تحكي عنو غيري ؟! عن شو بدا تحكي ؟ عن اغنياتها الناجحة ؟ عن حفلاتها يلي ما بيتجاوزو عدد اصابع اليد الواحدة؟ عن كليباتها يلي عم تطلع فين متل المراهقات متناسية انو بعد ٤ شهور بيصير عمرا 48 سنة ؟، عن اخلاصها لكل يلي كان الن فضل بنجاحاتها السابقة من سيمون اسمر وايلي صعب وطوني مندلق أو ايلي ديب بيي اولادها وصانع نجوميتها يلي كرس كل حياتو بسبيل وصولها للشهرة والتربع على عرش النجومية واحتلالها للمركز الاول بين مغنيات الوطن العربي لسنوات طويلة دون منازع ؟!”.
واستكمل ايلي قائلا: “عذروني اذا كسرت قراري ورديت؛ لانو كل شي الا كرامة وعزة نفس الإنسان ، وبتمنى وللمرة المليون والاخيرة على نوال ما بقى تجيب سيرتي لا بالمباشر ولا بغير المباشر لاني ما عم بجي صوبها لا من قريب ولا من بعيد”.
واختتم:”بقدملا نصيحة من شخص عندو خبرة 30 سنة بالفن، انو طريقتك باستعطاف الناس لتسترجعي نجوميتك من خلال تشويه سمعتي حتى تبيني للناس انك انتي المظلومة وانا الظالم؛ ما نجحت بالسابق وما رح تنجح لا اليوم ولا بالمستقبل لانو الشمس طالعة والناس قاشعة”.
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