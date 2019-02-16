محمد أبو الفتح رفض الزواج قبل تحرير الجزائر : قصة يرويها الخولي

كتب ياسر ابراهيم - السبت 16 فبراير 2019 04:01 مساءً - تقاسيم دوت كوم

عبد الناصر ومعشوقته الواعدة السمراء

بقلم

محمد الخولى

كانت تلك هى المرة الأولى.

نعم.. كانت أول مرة يطالع فيها المصريون المصطلح المستجد أيامها فور صدور الكتيب الصغير الذى حمل إسم زعيم شاب أيامها كان إسمه “جمال عبد الناصر”.

• الكتاب كان عنوانه: “فلسفة الثورة”.

والمصطلح كانت تجسده لفظة واحدة:

أفريقيــــــــا

صحيح أن لفظة “أفريقيا” ترددت كثيراً فى أدبيات التاريخ المصرى الحديث منذ أيام العم محمد على وحفيده المستنير إسماعيل بن إبراهيم.

لكن ارتبط المصطلح فى الوجدان المعاصر بعمليات الكشف الجغرافى وفتح الإقليم المجهول ومحاولات ارتياد منابع نهر النيل.

ثم ظلت أصقاع أفريقيا على مدار النصف الأول من القرن العشرين كتاباً مجهولاً أو شبه مجهول فيما كان رازحاً – أيامها- تحت نير الاستعمار الأوروبى، بل واقعاً كما تؤكد طبعاً سجلات التاريخ المعاصر فة براثن الاستغلال الكولونيالى الذى ظلت تمارسه فى كل أنحاء القارة جميع القوى الأوروبية، وخاصة منذ انعقاد مؤتمرها الأشهر فى العاصمة الألمانية “برلين”، وكان قد دعا إليه مستشارها “الحديدى” كما كانوا يسمونه وهو “بسمارك”. ومن يومها اصطلح المؤرخون على أن يطلقوا على ذلك المؤتمر المعقود فى عام 1883 العنوان التالى:

•• مؤتمر التسابق (بالأدق التكالب) على أفريقيا

لكن هاهو الزعيم الشاب – ناصر- يحدد معالم الوطن المصراوى، ويرسم أبعاد الشخصية المصرية فى الدوائر الشهيرة الثلاث:

العربية + الإفريقية + الإسلامية.

بل تشاء مصادفات المكان والزمان – الموقع والموضع كما يقول العبقرى الراحل “جمال حمدان” – أن تكتمل فى “الدائرة الافريقية” بالذات كل العوامل التى تميز الدوائر الثلاث المذكورة أعلاه:

.. إن الدائرة العربية لا تضم عناصر أفريقية

.. والدائرة الإسلامية لا تقتصر لا على العروبة والأفْرفة.

وحدها – الأفريقية هى التى تشمل عناصر عروبية وأفريقية وإسلامية أيضاً.

مع هذا فلم يكن اجتهاد “عبد الناصر” مع مطالع خمسينات القرن الماضى مجرد رؤية سياسية (Vision) راودت الزعيم الواعد أيامها.

لقد وجدت هذه الرؤية ترجمتها الموضوعية فى واقع وديناميات الدولة الناصرية التى انطلقت من مبدأ مقاومة الاستعمار وشراكة الكفاح المشترك من أجل إنهاء حقبة السيطرة الغربية والاستغلال الإمبريالى للقارة السمراء.. شعوبها ومواردها ومستقبلها على السواء.

ولسيادتك أن تتصور كيف كانت مظاهرات فلاحى الأرياف وبسطاء الأحياء الشعبية فى قاهرة الخمسينات وفاتح الستينات تخرج هادرة بشعارات تنادى بسقوط الاستعمار وتؤيد زعامات “نكروما” فى غانا و”سيكوتورى” فى غينيا و”كينياتا” فى كينيا و”لومومبا” فى الكونغو وغيرهم كثير.

أيامها كان الأثير المصراوى ينتفض – عبر راديو القاهرة بالذات – بإبداعات الشعر التى تكرس نضال الشعوب الأفريقية على درب التحرر والاستقلال وقد جادت بها قصائد “الجيلى عبد الرحمن” و”محمد الفيتورى” و”أحمد عبد المعطى حجازى” وأضرابهم من مبدعى مدرسة الشعر الحديث، فضلاً عما حفلت به “البرامج الموجهة” من إذاعة القاهرة الناصرية من نشرات وبرامج ورسائل ناطقة بلغات أفريقيا الوطنية، ناهيك عن تكريس إذاعة “صوت العرب” التى شاركنا فيها (كاتب السطور) أهم فترات بثها الإذاعى لصالح ملحمة الكفاح الجزائرى لمقاومة الاستعمار الاستيطانى الفرنسى الذى كان عمره أيامها قد زاد على 130 عاماً.

وقد أزيدك من شعر هذه الملحمة الجليلة بيتاً أو بيوتاً حين أقول أن إذاعة “صوت العرب” كانت تضم أيامها رائداً إعلامياً هو الزميل الكريم الراحل “محمد أبو الفتوح” الذى سبق جيلى فى الالتحاق بإذاعة “صوت العرب” وكان مسئولاً عن ركن “المغرب العربى” بمعنى مسئوليته بشكل عام عن متابعة كفاح الاستقلال فى المغرب وتونس فضلاً عن اندلاع معارك النضال ضد الإمبريالية الفرنسية على أرض المليون شهيد ما بين ساحات المدن إلى جبال أوراس بالجزائر.

وكم كان رائعاً ومهيباً حين سجلت حوليات الإعلام المصرى أيامها أن “محمد أبو الفتوح” – عليه ألف رحمة ونور- رفض أن يُقدم على الزواج – رغم السن- إلا بعد أن تنال الجزائر العربية استقلالها وهو ما حدث بالفعل بعد عام 1962.

تلك كانت نظرة القاهرة إلى أفريقيا، بالتحديد إلى الدائرة التى رسمها عبد الناصر فى “فلسفة الثورة”، ومن ثم تلاحمت جهوده مع شعبه المصرى وأمته العربية من أجل أن تنال القارة السمراء حريتها ومن ثم تدرج على درب الاستقلال وإعادة البناء وتضميد ما أصاب شعوبها وكياناتها ومواردها من ندوب وجراحات.

لهذا لم يكن غريباً أن تردد أرجاء القارة السمراء اسم “عبد الناصر” رمزاً لحقبة الكفاح والأمل، ومعه اسم “القاهــــرة” – مصر بطبيعة الحال.

ولا كان غريباً أن يرفض الفرقاء إقرار وثيقة حملت فى الماضى القريب عنوان “اتفاقية حوض النيل” وكانت تنطوى على شبهة إضرار بمصالح مصر وحقوقها. يومها أعلنت وزيرة خارجية الكونغو قائلة:

• “لا يمكن أن أوافق على أمر يمكن أن يشكل أضراراً ببلد جمال عبد الناصر”.

صحيح أن أتى حين من الدهر ابتداء من حقبة المرحوم السادات، وامتداداً مع حقبة مبارك وفى ثناياه لقيت أفريقيا ما لقيت من إهمال وتجاهل وتباعد عن شراكة المستقبل والمصير.

وصحيح أن الفترة الراهنة ربما تومئ إلى حقبة واعدة بجهود حثيثة لاستعادة موقع القاهرة الريادى الذى كان فى أفريقيا.

لكن بقى لنا – فى هذا المضمار بالذات حديث عن تجربة شخصية أتيحت للفقير كاتب السطور.. وكان ذلك فى ربوع القارة السمراء ذاتها.. وهذا ما قد نفضى به إليك فى حديث قادم بإذن الرحمن.

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