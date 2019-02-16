المترو: انطلاق آخر قطار من محطة المرج القديمة 11 ليلا

كتب ياسر ابراهيم - السبت 16 فبراير 2019 04:01 مساءً - قال أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إنه سيتم انطلاق آخر قطار من محطة المرج القديمة الساعة ١١ مساء غد الأحد فقط، وتشغيل الخط الأول من محطة حلوان حتى محطة عزبة النخل كالمعتاد حتى نهاية التشغيل.

وأضاف عبد الهادي أن ذلك يأتي بسبب أعمال ربط الشبكة الكهربائية الخاصة بازدواج المسافة بين محطة المرج الجديدة والمرج القديمة.