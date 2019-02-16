القاهرة ــ موسكو وبالعكس في الشبورة الشتوية

كتب ياسر ابراهيم - السبت 16 فبراير 2019 04:01 مساءً - القاهرة ــ موسكو وبالعكس

نبيـــل عمــــر

كاتب صحفي

شاء الحظ أن تكون أول رحلات العبد لله الصحفية إلى الولايات المتحدة، بلاد الأحلام والفرص والحرية وهوليوود والمافيا، كنا فى أوائل خريف عام ١٩٨٧، ودارت خلالها حوارات كثيرة مع مسئولين وأعضاء كونجرس وصحفيين كبار عن مصر والشرق الأوسط وإسرائيل والقضية الفلسطينية وجمال عبد الناصر، وكان كثير منهم يتعجب من أمرين بديا لهما على قدر كبير من الغموض.

الأول: قدرة مصر على الاستقرار بالرغم من فقرها وضعف ميزانيتها ومشكلاتها الاقتصادية الكبرى، حتى أنهم سألوا مندهشين: كيف تعيشون وأنتم شبه مفلسين؟

والثانى : لماذا لا يحبنا المصريون كما أحبوا الاتحاد السوفيتى وقد دعمتكم واشنطن بمليارات الدولارات أكثر مما دعمتكم موسكو؟

كانت صيغة السؤالين أقرب إلى الألغاز غير القابلة للحل، بسبب جهل عميق بطبيعة الشعب المصرى وتركيبته الثقافية والحضارية والإنسانية، وهذا شئ طبيعى جدا ومعتاد من الأمريكيين، فى كل علاقاتهم مع الدول ذات الحضارات القديمة: الصين، الهند بعد التحرر، مصر، إيران، فالموزاييك الحضارى المعقد لهذه الدول وبما فيه من تناقضات كان ومازال صعبا على عقلية الكاوبوى إلى حد كبير.

المهم كانت الإجابات سهلة للغاية، فالمصريون منذ قديم الأزل وهم يمارسون نوعا من التحايل على المعاش، فأتقنوه حتى صار عادة يومية لا يلاحظها الأغراب، ولهم قدرة هائلة على المرور من خرم الإبرة فى أحلك أيامهم، وتبلورت معيشتهم الصعبة فى مثل شعبى شهير ماحدش بيبات جعان! وقلت إن المصريين معجبون بالحياة الأمريكية، يلبسون الجينز ويغنون لفرانك سيناترا ويرقصون الروك ويأكلون الهمبورجر ويشاهدون أفلام الكاوبوى، لكنهم يكرهون السياسة الامريكية تجاه بلادهم والقضية الفلسطينية كراهية العمي.

أما إحساس المصريين بالامتنان لروسيا فمرجعه أن الروس تعاملوا مع المصريين بالمثل الصينى الشائع علمنى كيف اصطاد سمكة ولا تعطينى سمكة، فبنوا معهم السد العالي، ومجمع الألومنيوم ومصنع الحديد والصلب، وغيرها من مشروعات، يراها المصريون يوميا على أرض الواقع ومازالت تخدمهم، بينما لا يجد المصريون شيئا مهما للأمريكان على أرض الواقع، ربما برج القاهرة وهو مرتبط بحكاية ليست فى مصلحتهم، نعم دفعت أمريكا مليارات الدولارات معونات لكنها بلا عائد حقيقى على حياة الناس.

تذكرت هذه الحكاية بينما تجرى عينى على سطور كتاب شديد الأهمية هو القاهرة – موسكو، وثائق وأسرار، للدكتور سامى عمارة، ولا أتصور كاتبا يمكن أن يرسم مسيرة هذه العلاقة أجدر من الدكتور سامي، فهو يعيش فيها منذ ستينيات القرن الماضي، مترجما مع الخبراء الروس فى السد العالى، والخبراء الروس فى إعادة بناء القوات المسلحة بعد هزيمة يونيو ١٩٦٧، وموظفا فى سفارة مصر فى موسكو، ومراسلا من طراز رفيع لعشرات السنوات فى العاصمة الروسية التى ظهرت للوجود فى القرن الثانى عشر، والأهم أنه اطلع على وثائق الخارجية الروسية بحكم علاقاته وصلاته القوية بالقيادات الروسية التاريخية والجديدة..خاصة فى سنوات التشكل التى اعقبت ثورة ١٩٥٢. نحن بالفعل أمام عمل جاد وفى غاية الخطورة، ليس لأنه يروى تاريخا حدث، ويوثق كل تفاصيله الممكنة، ولكن لأنه يرسم لنا خريطة طريق للمستقبل، ربما نستفيد منها فى إعادة القراءة لعلاقاتنا بروسيا، لننتقل بها من علاقة حكمتها الضرورة أو الظروف فى كل مراحلها تقريبا إلى علاقة تستند إلى اختيار حر واع يدفعها فى مسار النمو المطرد.

ويرى كثير من المصريين أن علاقتنا بروسيا هى نافذة لهواء متجدد يقى مصر من ملوثات العلاقة الأمريكية المكتومة، وبالقطع علاقة القاهرة – واشنطن مهمة للغاية، والحفاظ عليها جزء من استراتيجيتنا وأمننا، فهى قوة عظمى وحضارة ومعارف حديثة يستحيل تجاهلها أو البعد عنها، لكن الولايات المتحدة لها حساباتها الخاصة، وقد تتقاطع مع حساباتنا ومصالحنا إلى حد التناقض، فتأخذ مواقف عدائية سافرة منا، وما حدث فى ٢٥ يناير ٢٠١١ وما قبلها وبعدها ليس ببعيد، ومواقفها مرتبطة دوما بمصالح إسرائيل وهى حرة فى اختياراتها، وعلينا أن نكون أحرارا أيضا فى اختياراتنا.

وبالفعل لعبت، كما قال الدكتور سامى عمارة، الضرورة دورا أساسيا فى علاقات القاهرة- موسكو ، بل يمكن أن نصفها بأنها كانت رد فعل لعلاقات القاهرة – واشنطن من بدايتها، إذا استثنينا أول تبادل دبلوماسى فى سنة ١٩٤٣، بعد أن انتصر السوفييت فى ستالنجراد أشهر وأعنف معارك الحرب العالمية الثانية، وباتت هزيمة ألمانيا والمحور نهائيا مسألة وقت، ولم تمض العلاقة قدما حتى أوائل عام ١٩٥٥، فالقيادات السوفيتية رأت فى ثورة ١٩٥٢ انقلاب ضباط مغامرين يميلون إلى الولايات المتحدة، وكونت هذه الصورة من مصدرين، الأول السفارة الروسية وتقاريرها فى القاهرة، والثانى من الشيوعيين المصريين. وفعلا كانت علاقة جمال عبد الناصر بالأمريكيين واتصالاته بهم جيدة، وشئ طبيعى ألا يفكر ناصر فى الاتحاد السوفيتي، لأن الشيوعية كانت عائقا فى شعب متدين من قديم الأزل، فكيف يوطد علاقته بدولة لا تعترف بالدين؟

لكن الامريكان خذلوا مصر خذلاناً دفعها إلى الاتجاه شرقا، وكان السوفييت يراقبون تطور هذه العلاقة، دون أن يقتربوا، حتى جس ناصر نبضهم بسؤالهم فى مارس ١٩٥٤: هل يمكن أن تبيع موسكو أسلحة لمصر؟

ويرصد الدكتور سامى عمارة تفاصيل توترات العلاقة من واقع أضابير الخارجية السوفيتية بكل مراحلها، حتى بعد الأزمة مع الرئيس أنور السادات التى اشتعلت بعملية طرد الخبراء الروس من مصر فى عام ١٩٧٢، ثم استئناف العلاقات فى عصر حسنى مبارك فى حدود لا تغضب الولايات المتحدة.

وهنا أتوقف أمام أمرين فى غاية الأهمية:

١- دور الاتحاد السوفيتى فى دحر العدوان الثلاثى على مصر، والذى وصل إلى حد تهديد بريطانيا بالحرب، قبل أن تتخذ الولايات المتحدة موقفا مضادا من العدوان، كجزء من عملية الإحلال محل البريطانيين فى المنطقة.

٢- ما اثبتته الوثائق السرية السوفيتية وهى تعلن لأول مرة عن تخطيط الأمريكان والبريطانيين للبقاء فى قناة السويس بعد انتهاء مدة الامتياز فى عام ١٩٦٦، وإن تأميم جمال عبد الناصر لها فى عام ١٩٥٦ أفسد هذا المخطط.

هذا كتاب فى غاية الخطورة..يصرخ فينا أن ننقل علاقتنا بموسكو من الاضطرار إلى الاختيار ويبين لنا الأسباب الصحيحة.