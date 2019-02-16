حرصت الفنانة إليسا على طمأنة جمهورها على حالتها الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية في بلجيكا عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".
وعلقت: "صباح الخير أحبائي.. شكرا لدعمكم وحبكم.. أنا بخير الحمد الله اشتقت اليكم كثيرًا"، وانهالت التعليقات على تغريدة إليسا، متمنين لها الصحة والعافية بعد أن طمأنتهم على حالتها الصحية.
يذكر أن تتواجد الفنانة إليسا في بلجيكا، بعد أن خضعت أمس الجمعة إلى عملية جراحية نتيجة تورم في يدها الذي عانت منه بعد شفائها من سرطان الثدي، وكانت انتشرت أخبار في الفترة الماضية عن شائعة وفاتها.
كانت هذه تفاصيل خبر إليسا تطمئن جمهورها بعد إجراء عملية جراحية: "أنا بخير" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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