داليا البحيري تشكر دفاعها.. مرة في "محامى خلع" وأخرى في الضرائب

علاقة عمل قوية جمعت بين الفنانة داليا البحيري، والمحامي الخاص بها، حيث حرصت "داليا" على توجيه كلمة شكر لمحاميها أشرف عبدالعزيز، بعدما قضت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي صباح اليوم السبت بتأجيل الحكم على حبسها عامين لجلسة 6 إبريل القادم، لإتمام أوراق التصالح أمام وزير المالية.

وحضر أشرف عبدالعزيز المحامي بالنقض، بصحبة موكلته الفنانة داليا البحيري وطالب بالتصالح مع وزير المالية خلال إجراءات الاستئناف على حكم حبسها عامين، واتهامها بإخفاء إيراداتها الحقيقية عن مصلحة الضرائب، حيث تم فحص جميع إيراداتها خلال فترة التهرب الضريبي لعام 2015.

وكتبت عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعدما نشرت صورة تجمعهما عقب الحكم قائلة: "رجل في زمن ندر فيه الرجال.. اتشرف أن هذا الرجل هو محامي الشخصي وأخي العزيز وسندي".

الأمر ذاته تكرر من خلال عملها السينمائي بتجربة فيلم "محامي خلع"، مع الفنان هانى رمزي، حيث جسدت دور سيدة أعمال، تطلب الخلع من زوجها بعد ثلاثة شهور من الزواج لأنه "يشخر" أثناء نومه، فيتولى محامى تحت التمرين، وهو الدور الذي جسد دوره الفنان هاني رمزى قضيتها مع زميلته المحامية، ولأن مبرر السيدة غير مقنع، تبدأ الأعيب المحامي للبحث عن سبب وجيه للحصول على حكم الطلاق لموكلته، لتبدأ سلسلة من الأحداث الكوميدية.

وقد تكرر شكر "داليا" لمحاميها من خلال أحداث الفيلم، بعدما نجحت قضيتها صممت إقامة حفلة خاصة له تشكره من خلالها على ماقام به من مجهود لمساندتها والوقوف بجوارها في حل أزمتها.

فيلم "محامى خلع" من بطولة هاني رمزى، داليا البحيري، علا غانم، حسن حسني، وحجاج عبد العظيم، ومن تأليف وحيد حامد، وإخراج محمد ياسين.

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