هاني الناظر: "لا خوف من تناول الدواء الذي تقدمه وزارة الصحة بحملة الديدان المعوية"

وضح الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حقيقة الدواء الذي تقوم وزارة الصحة بإعطاءه للأطفال حاليًا كعلاج للديدان المعوية.

وذكر "الناظر" أنه نتيجة لحالة اللبس الشديد التي أصابت كثيرين بخصوص موضوع الدواء الذي تقوم وزارة الصحة باعطاءه للأطفال حاليًا لعلاج الديدان المعوية، فلا لا خوف نهائيًا من تناول هذا الدواء للأطفال.

وتابع "الناظر": "عليكم الحرص على إعطاؤه لأطفالكم لحمايتهم من تلك الطفيليات، وذلك مع مراعاة عدم تناول دواء الفلاجيل، أو أي دواء يحتوي على مادة ميترونيدازول في نفس الوقت معه ولمدة أسبوع حتى لا يحدث تداخل دوائي بينهما يسبب مشاكل جلدية خطيرة.. إذن وبشكل قاطع لا خوف من تناول الدواء".

يذكر أن مركز المعلومات الدوائية بالإدارة المركزية للصيدلة التابعة لوزارة الصحة والسكان، أصدر بيانًا يوضح فيه حقيقة تفاعل تطعيم الأطفال من الديدان المعوية مع مادة "metronidazole"، وذلك تزامنًا مع انطلاق الحملة القومية للقضاء على الديدان المعويةن والتي تستهدف طلاب المدارس بالمرحلة الابتدائية حفاظا على صحة الأطفال.

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