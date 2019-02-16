من هو "إسماعيل بيه" في حياة ياسمين عبد العزيز؟.. نشطاء التواصل الاجتماعي يجيبون

لا يزال نشطاء الـ"سوشيال ميديا" يتحدثون عن ما وصفوه بـ"الحرب البادرة"، بين ياسمين عبدالعزيز وريهام حجاج، بسبب هدية عيد الحب.

وكانت "ياسمين" نشرت عبر صفحتها على موقع "إنستجرام"، عددا من الصور لباقات ورد حمراء ضخمة، مرفق بها "كارت معايدة"، يتضمن "أحبك ياسو" باللغة الإنجليزية، التي علقت عليها قائلة: "بردو لا"، و"وبعدين بقى، متشوف جوزك يا إسماعيل بيه"، في إشارة منها أن طليقها وزوج "ريهام" رجل الأعمال محمد حلاوة، أرسل لها الورود، فضلا عن إضافة صورة لمقطع من أغنية لأم كلثوم "فات الميعاد".

وردت "ريهام"، على ما كتبته "ياسمين"، بمقطع فيديو لها بصحبة زوجها "حلاوة، الذي قال: "مش أي حد يشتري ورد يبقى أنا اللي بعته أنا بشتري لمراتي بس".

الأمر الذي دفع نشطاء "إنستجرام"، لـ"تخمين" شخصية "إسماعيل بيه"، الحقيقي الذي أرسل باقات الزهور الضخمة.

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع الظهور المتكرر للفنان أحمد العوضي، بصحبة الفنانة ياسمين عبد العزيز، خاصة خلال حفل عيد ميلاد الأخيرة، حيث ظهرت "ياسمين" محتضنة "العوضي".

وحصدت تلك الصورة على آلاف تسجيلات الإعجاب، والتعليقات المتسائلة عن ارتباطهما عاطفيًا، أبرزها: "هي مطلقة وهو فسخ خطوبته من فترة طويلة، طب إيه؟"، و"لايقين على بعض"، و"عوضي ده فارس أحلام كل البنات والممثلات".

وظهر "العوضي" بصحبة "ياسمين" في العديد من صورها عبر "إنستجرام"، نتيجة تصويرهم سويًا مسلسل جديد، مقرر عرضه في رمضان المقبل.

ونشرت الفنانة مواد مصورة مع مدرب اللياقة البندية في الجيم، ما جعل البعض يخمن أنه يمكن أن يكون من أرسل لها الزهور لتشجيعها، في ظل دعم متابعيها لها.

يشار إلى أن وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، نفى الأنباء المتداولة مؤخرًا بشأن ارتباطها عاطفيًا، خاصة بعد إعلان انفصالها رسميًا عن رجل الأعمال محمد حلاوة.

وأكد "وائل" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن شقيقته منشغلة حاليًا في عملها ومع أسرتها، قائلا: "ياسمين عبدالعزيز مش مرتبطة بحد ومش فاضية غير لشغلها وبيتها وارحمونا بقا".

يذكر أن ياسمين عبدالعزيز، أعلنت طلاقها من رجل الأعمال محمد حلاوة، في بيان رسمي، في نوفمبر الماضي، تضمن أنها انفصلت بشكلٍ رسمي، قبل عام تقريبًا، دون توضيح أي تفاصيل أخرى.

وأنجبت "ياسمين" من زوجها السابق "حلاوة" طفلين، هما ياسمين وسيف الدين، وتحاول المحافظة على خصوصية حياتها الشخصية عن الإعلام.

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