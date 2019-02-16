إميلي أتاك تظهر بإطلالة أنيقة خلال ظهورها في أحد البرامج الإذاعية

اجتمعت الممثلة إميلي أتاك من جديد مع النجم الشهير جيمس مكفي، الجمعة، إذ تواصل دورها كضيف في الراديو خلال البرنامج الشهير Capital Breakfast، ويأتي ذلك بعد أن تطورت علاقة قوية بينهما إذ قضيا وقتا رائعا في الغابة الأسترالية.

ظهرت النجمة ذات الـ29 عاما بإطلالة أنيقة ومذهلة إذ تم تصويرها خارج استوديو الإذاعة العالمية وبدت في حالة معنوية عالية.

أبرزت إميلي منحنيات جسدها الرشيق الذي تحسد عليه، من خلال بلوزة ضيقة باللون الأرجواني الفاتح، والتي نسّقتها مع تنورة بسيطة من جلد الغزال بتوقيع العلامة "كارين ميلن" مع حزام ملتف، رائع.

وأكملت إطلالتها لتناسب ملابسها الجو البارد، بزوج من الجوارب السوداء وسترة من الجلد باللون الأسود، وإضافة إلى اللمسات الأخيرة اختارت إميلي زوجا من أحذية الكاحل السوداء، وأقراطا من الألماس ونظارات شمسية سوداء كبيرة الحجم.

وصفّفت الممثلة الكوميدية نصف شعرها الأشقر في كعكة صغيرة، بينما تركت باقي خصلات شعرها منسدلة بطبيعتها على ظهرها، وأضافت المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الوردي.

واجتمعت إيميلي مع جيمس مكفي الذي قدم لها هدية لمناسبة عيد الحب من خلال البالونات الحمراء خلال اللقاء الإذاعي.

وتشارك إميلي حاليا في برنامج Capital Breakfast لأسبوع كامل مع روب هاورد، في حين يقضي رومان كيمب وفيك هوب وسوني جاي إجازة هذا الأسبوع.

يمكنك الاستمتاع ببرنامج Capital Breakfast خلال أيام الأسبوع من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 10 صباحا.

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