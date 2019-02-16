غير النعناع والقرفة.. مشروب الكركم للتخلص من آلم الدورة الشهرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة نافع

تعاني كثير من الفتيات من آلام الدورة الشهرية التي تسبب الشعور بالقئ والغثيان، إذ تفضل بعض السيدات اللجوء للمنتجات الطبيعية للحد من تلك الآلام بدلاً من تناول الأدوية والمسكنات.

وهناك بعض الوصفات الطبيعية التقليدية مثل النعناع والكمون والبقدونس والينسون، والقرفة، من المشروبات التي يمكنك تناولها للتخلص من الآلام، ولكن ماذا عن خلطة الحليب بالكركم؟

يعتبر الكركم، من المسكنات الطبيعية التي تخلصك من التشنجات التي تحدث في المعدة والمفاصل. كما يساعد في منع تدفق الدم بشكل زائد، ويعوض الجسم بالفيتامينات والمعادن التي يحتاج إليها الجسم في هذه الفترة.

وإضافة إلى ذلك، يحد الكركم من التوتر والإرهاق ويمنحك مزيد من الطاقة والحيوية، ويساعدك على النوم بشكل طبيعي دون الشعور بالأرق، بحسب ما جاء في موقع Everydayhealth الأمريكي المتخصص في مجال الصحة.

وفيما يلي، يقدم لكِ "لايف ستايل الخليج 365" طريقة عمل مشروب الحليب بالكركم في السطور التالية:

المقادير:

كوب من حليب خال الدسم أو حليب جوز الهند.

ملعقة من الكركم.

ملعقة من القرفة.

ملعقة من الزنجبيل.

ملعقة عسل أبيض للتحلية.

طريقة التحضير:

1- يضع الحليب في غلاية اللبن، ويضاف إليه التوابل وهى الكركم، والقرفة، والزنجبيل، والعسل الأبيض.

2- اتركي الحليب على نار هادئة حتى يصبح دافئ.

3- ضع المشروب في الكوب واتركيه لثوان حتى تتراكم التوابل في الكوب لتحصلين على الفائدة المطلوبة.