قائمة بأطعمة تخفض ضغط الدم المرتفع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت– أميرة عبد الرازق

هناك العديد من الأشياء التي ترفع ضغط الدم، على رأسها النظام الغذائي الخاطئ، ولكي نعادل هذه المشكلة يجب تناول الأطعمة التي تعمل على خفض ضغط الدم، والتي يجب الاهتمام بها جيدًا خصوصًا لمرضى الضغط.

هذه الأطعمة يذكرها موقع "Health Line" في:

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الخضراوات الورقية

الخضراوات الورقية غنية بعنصر البوتاسيوم الذي يساعد الكلى على التخلص من الصوديوم عن طريق البول، وهذا بدوره يقلل من ضغط الدم، منها: الخس والجرجير والكرنب والفجل الأخضر والبنجر الأخضر والسبانخ.

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