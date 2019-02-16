شهدت العاصمة الروسية موسكو، احتفالات عفوية نظمها شباب وفتيات تزامنًا مع عيد الحب، وأقيمت أحد الاحتفالات على حلبة التزلج في مركز منجزات الاقتصاد الوطني، تكلل بمسابقة لأحر قبلة، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
ورصدت كاميرا وكالة أنباء الفيديو الألمانية "Ruptly"، جانبًا من الاحتفالات الشبابية في موسكو، في مقطع فيديو، أظهر تبادل المحبين للقبلات الحارة داخل حلبة التزلج.
وانتهت المسابقة بفوز ثلاثة ثنائيات بالمراكز الأولى، والذين تم منحهم بالونات هيليوم وهدايا بسيطة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| مسابقة لـ"أحر قبلة" بموسكو.. والجائزة "بالونات هيليوم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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