بالفيديو| مسابقة لـ"أحر قبلة" بموسكو.. والجائزة "بالونات هيليوم"

شهدت العاصمة الروسية موسكو، احتفالات عفوية نظمها شباب وفتيات تزامنًا مع عيد الحب، وأقيمت أحد الاحتفالات على حلبة التزلج في مركز منجزات الاقتصاد الوطني، تكلل بمسابقة لأحر قبلة، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

ورصدت كاميرا وكالة أنباء الفيديو الألمانية "Ruptly"، جانبًا من الاحتفالات الشبابية في موسكو، في مقطع فيديو، أظهر تبادل المحبين للقبلات الحارة داخل حلبة التزلج.

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وانتهت المسابقة بفوز ثلاثة ثنائيات بالمراكز الأولى، والذين تم منحهم بالونات هيليوم وهدايا بسيطة.

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