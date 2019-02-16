بالصور| "قبلة وحضن".. ابنة بيل جيتس وحبيبها المصري يحتفلان بعيد الحب

احتفلت جينيفر جيتس، ابنة رجل الأعمال الأمريكي بيل جيتس، بعيد الحب، برفقة حبيبها المصري نايل نصار، الذي نشر صورة تجمعهما معًا عبر حسابه بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وظهرت "جينيفر" في الصورة وهي تقترب من حبيبها المصري لتطبع قبلة على خده الأيسر، فيما أغمض الثنائي عيونهم بالكامل، وعلق "نائل" على الصورة قائلا: "أروع فلانتين كل عام".

كما نشرت ابنة بيل جيتس صورة لهما أيضًا عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، أعلى أحد الكباري بمدينة نيويورك الأمريكية، ظهر خلالها حبيبها وهو يحتضنها.

وتجمع "جنيفر" ابنة مؤسس شركة "مايكروسوفت" قصة حب عاطفية بنايل نصار، وهو مصري تعلم الاقتصاد بجامعة ستانفورد بولاية كاليفورنيا حيث تعرف عليها قبل 3 أعوام، وتشاركا العديد من الرحلات بمختلف أنحاء العالم.

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