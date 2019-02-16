بالفيديو| غادة عادل: "انفصالي عن مجدي الهواري كان لمصلحتنا كلنا"

تحدثت الفنانة غادة عادل عن طلاقها، خلال استضافتها مساء أمس، ببرنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة والمذاع عبر فضائية "on E".

وقالت "عادل"، إنها حضرت مؤخرا عرض فني لمجدي الهواري، مؤكدة أنه تجمعهما صداقة قوية الآن، متابعة: "لسه صحاب جدا أكتر من المتجوزين".

وأشارت إلى أن الانفصال جاء نتيجة عدم توافق بينهما في الفترة الأخيرة، موضحة، أن علاقتهما حاليا قوية، قائلة: "بنضحك ونهزر أكتر بكتير مقارنة بأخر سنين لينا"، مختتمة حديثها: "أنا ومجدي والعيال كيان كبير، لما حسينا أن البُعد أريح لينا والأولاد انفصلنا، وده كان في مصلحتنا كلنا".

وكانت غادة عادل، كشفت في أغسطس الماضي، عن انفصالهما نهائيًا في حوارها مع إحدى المجلات العربية، مؤكدة حفاظها على سرية قرارهما طوال الفترة الماضية احترامًا لرغبته في إبقاء انفصالهما سريًا وبعيدًا عن وسائل الإعلام، رغم اقتناعها أن الأمر سينكشف آجلًا أم عاجلًا، ما تسبب في صدمة بين جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ارتباط استمر لأكثر من 20 عامًا.

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