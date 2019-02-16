بالصور| شهيرة بـ"غطاء رأس" في عزاء الراحلة نادية فهمي

حرصت الفنانة شهيرة على تقديم واجب عزاء الفنانة الراحلة نادية فهمي، بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير، مساء أمس.

وأطلت شهيرة بـ"غطاء رأس" يظهر جزء من شعرها، بعد تراجعها عن قرار خلع الحجاب، عقب ظهورها بدونه في عدة مناسبات، مبررة احتفاظها بارتدائه، أنها تخشى من إثارة الفتنة بين النساء، عبر بيان لها على حسابها على "فيسبوك".

وحرص سامح الصريطي، الزوج السابق للفنانة الراحلة، على التواجد في صلاة الجنازة بمسجد السيدة نفيسة، كما كان يستقبل المعزين أمام مسجد عمر مكرم بميدان التحرير.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والرياضة على تقديم واجب العزاء في الفنانة الراحلة، حيث حضر عدد من الفنانين والإعلامين أبرزهم الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، والفنان نبيل الحلفاوي وأشرف زكي نقيب الممثلين، وإيهاب فهمي والفنان السوري جمال سليمان وصلاح عبدالله والفنانة نهال عنبر ونهال سلامة وأحمد بدير ورياض الخولي وهاني رمزي، الكاتب الصحفي أحمد المسلماني، والإعلامي وائل الإبراشي وطارق علام والإعلامي محمد الغيطي.

وتوفيت الفنانة نادية فهمي، الخميس الماضي، عن عمر ناهز 69 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، وشيعت جنازتها صباح أمس، من مسجد السيدة نفيسة، بعد أداء الصلاة على روحها عقب صلاة العصر.

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