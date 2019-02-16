بالصور| تأهيل 11 متسابقة للوصول للنصف النهائي من "ملكة جمال الأناقة"

أعلن محمود نجاح مؤسس مسابقة ملكة جمال الأناقة، تأهل 11 من المتسابقات للوصول إلى النصف النهائي من المسابقة، وذلك تحت إشراف لجنة التحكيم المكونة من الفنانة نرمين ماهر، ومصمم الأزياء شريف نصر، و"الميكب ارتست" أميرة البيطار، وملكة الأناقة لعام 2018 سمر فؤاد، والدكتورة سارة المهدي استشاري التغذية العلاجية.

وجاء ذلك عقب تقدم 19 متسابقة، على أن يتأهل كل من: دعاء عبد الرحيم، منة محمود، ليديا فريد، لينا إيهاب، سلمى سيد، نادين علاء، بسمه أبو زيد، ميرام عبد الكريم، أميرة محمد، سهى كرم، ونجاة خالد.

ومن ضمن فعاليات الحفل الختامي سوف يتم عرض فاشون شو لكل من مصممة الأزياء سالي عمر، ومصممة الأزياء سهير علي، ومصممة الأزياء منة خليل.

يذكر أنه من المقرر إقامة الحفل النهائي للمسابقة يوم 2 مارس، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

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