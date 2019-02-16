نعيم خان بتصاميم براقة في أسبوع نيويورك للأزياء

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى:-

عرض المصمم نعيم خان، تصاميمه ضمن فعاليات أسبوع نيويورك للأزياء الجاهزة، وتألق العرض بظهور 3 عارضات مخضرمات بأزياء برّاقة مفاجأة للحضور، حسب ما جاء في موقع"العربية".

تأتي هذه العارضات من زمن سبعينيّات القرن الماضي، حيث كنّ يُعرفن بفتيات هالستون. وهالستون ليس إلا المصمم الأميركي الشهير روي هالستون الذي عرف شهرة عالمية في تلك الفترة من خلال تصاميمه البسيطة المصنوعة من الكشمير والجلد السويدي، والتي شكّلت ظاهرة في تلك الحقبة.

بات كليفلاند، ألفا شين، وكارين بجورنسون عارضات سابقات عرفن النجاح منذ أكثر من أربعة عقود من الزمن. وقد عدن بكامل أناقتهن ورشاقتهن ليرتدين أثواباً عصريّة طويلة تزيّنت ببريق الفضة في عرض نعيم خان من الأزياء الجاهزة لخريف وشتاء 2019.

تدرّب خان على يد هالستون ببداية مسيرته في مجال تصميم الأزياء، والمجموعة التي قدّمها ليست إلا تنفيذاً لما تعلّمه منه في مجال تنفيذ القصات الملفوفة حول الجسم، والتطريز، واستعمال الزخارف التي تضفي لمسات من الترف غير المُعقّد على الإطلالات.

تضمّن عرض خان حوالي 45 إطلالة تزيّن العديد منها بلمسات شرقيّة بارزة، فالمصمم ذات الأصول الهندية يحرص على إدراج هذه اللمسات في كافة عروضه. أما في مجال التصميم، والقصات، والتطريز فقد أراد خان من خلال هذه المجموعة أن يتوجه إلى جيل الشابات اللواتي يهوين الجمع في الإطلالة الواحدة بين قطع "كاجوال" وأخرى فاخرة، ولذلك جاءت 80 بالمئة من الإطلالات مؤلفة من قطعتين بحيث يسهل تنسيق كل قطعة منها مع سروال من الدنيم أو تنورة بسيطة.

استلهم خان تطريزات الأزهار والألوان القوية من خلفيته الهنديّة. وقد زيّن أثواب السهرة بلمسات من الكريستال والريش، كما برع في الجمع بين لمسات من الماضي والحاضر بأسلوب مميّز سيضمن انتقاله حكماً إلى المستقبل. تعرّفوا على بعض تصاميم مجموعة نعيم خان من الأزياء الجاهزة للخريف والشتاء المقبلين فيما يلي.