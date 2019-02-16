انت الان تتابع تفاصيل خبر مقتل وإصابة 10 أشخاص في هجوم مسلح بولاية أمريكية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 16 فبراير 2019 09:51 صباحاً - لقي خمسة أشخاص مصرعهم؛ إثر إطلاق نار في مدينة أورورا بولاية إلينوي الأمريكية، بينهم المهاجم.

وقال مسؤولون إن مسلحاً أطلق النار في مصنع بمدينة أورورا، الجمعة، فقتل خمسة أشخاص وأصاب خمسة من أفراد الشرطة قبل أن يلقى حتفه، وفق وكالة "رويترز".

وقالت كريستين زيمان قائدة شرطة أورورا، إن المسلح ويدعى جاري مارتين (45 عاماً)، كان يعمل بالمجمع الصناعي، لكنها لم تذكر شيئاً عن السبب المحتمل للهجوم.

وذكرت صحيفة "شيكاغو صن-تايمز"، أن امرأة عرَّفت نفسها للشرطة بأنها والدة مارتين، أبلغت السلطات أن ابنها سُرِّح من المصنع قبل أسبوعين، وكان في حالة عصبية قبل حادث إطلاق النار.