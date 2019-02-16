انت الان تتابع تفاصيل خبر هولندا.. مقاضاة طبيب متوفَّى بتهمة إنجاب 200 طفل والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 16 فبراير 2019 09:51 صباحاً - حصل 22 شخصاً على حكم قضائي بالحق في فحص الحمض النووي (DNA) الخاص بهم، ومقارنته مع الحمض النووي لطبيب هولندي مختص بالعقم.

وقضت محكمة هولندية بإمكانية إجراء اختبارات للحمض النووي لهؤلاء الأشخاص، ومقارنتها بالحمض النووي للطبيب يان كاربت، المختص بأمراض العقم، بحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك"، السبت.

الطبيب الذي توفّي في أبريل 2017، عن عمر ناهز الـ89 عاماً، متهم بأنه قد يكون أنجب 200 طفل باستخدام حيوانه المنوية -من خلال التلقيح الصناعي- بدلاً من الحيوانات المنوية التي تقدم بها المتبرّعون.

وبحسب صحيفة "Guardian" البريطانية، فإن الطبيب كان قد نفى مراراً قبل وفاته هذه الاتهامات.

يُذكر بأنه في 2017، تقدم 22 طفلاً جرى إنجابهم عن طريق المركز الطبي الذي يعمل فيه كاربت، إلى المحكمة بطلب للمقارنة بين أحماضهم النووية وحمض الطبيب.

لكن هذا الفحص لم يتم؛ لوفاة الطبيب قبل شهر من الدعوى القضائية، في الوقت الذي حارب محامي الطبيب هذا الإجراء، مؤكداً ضرورة احترام خصوصية المتوفَّى.

وفي 13 فبراير 2019، بتّ قاضي المحكمة في القضية، معلناً أن مصالح الذين يريدون معرفة ما إذا كانوا من نسل الطبيب الهولندي تفوق مصالح أرملة وورثة كاربت.