قالت الراقصة الاستعراضية فيفي عبده، إنه يجب التحكم في استخدام " السوشيال ميديا"، مشيرةً إلى أنها تسببت في الكثير من المشكلات للمجتمع المصري.
وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "MBC مصر": "السوشيال ميديا تسببت في زيادة حالات الطلاق، ومفيش واحدة بقت راضية بعيشتها بسببه وكل الموجود فيها كذب".
وتابعت: "الميديا ده دمار وأنا أكتر واحدة اتدمرت منه، وبقيت أشوف حاجات عمري ما بشوفها".
ويبث برنامج "الحكاية"، على شاشة قناة "MBC 1"، في نفس توقيت بثه على شاشة "MBC مصر" لأول مرة، اليوم، الجمعة.
كانت هذه تفاصيل خبر فيفي : "السوشيال ميديا زودت حالات الطلاق.. مفيش واحدة راضية بعيشتها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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