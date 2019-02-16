طريقة عمل كيكة الشاي في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- حضري كيكة الشاي على طريقة موقع "كوكباد"المتخصص في الطعام. المكونات: 2 كوب دقيق 2 بيضة نصف كوب زيت كوب لبن Advertisements كوب سكر ربعمعلقة فانيليا باكو بيكنج بودر طريقة التحضير: ضعي في الخلاط البيض والفانيليا ثم السكر ثم اللبن والزيت ضعي الدقيق في إناء وضيفي عليه البيكنج بودر والملح ونضع عليهم الخليط السابق ونقلب جيدًا، حتى يختفي الدقيق. دهن الصنية بالزيت ودقيق ونضع الخليط وتوضع في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ لمدة نص ساعة أو ساعة إلا ربع ويتم اختبارها بعود خشبى والتأكد م التسوية ويقدم.

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