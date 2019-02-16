"ممنوع شرب الكولا".. تعرف على الدول التي تحظر بيع المشروبات الغازية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

تُعد "الكولا" إحدى أشهر المشروبات العالمية، ودائمًا ما ربطت الإعلانات التليفزيونية شربها مع تناول الوجبات السريعة، وأصبح لذلك المشروب عشاق كثيرون معتادون على شربه بشكل يومي.

إلا أن هناك بعض البلاد قررت منع دخول المياه الغازية لأراضيها، بعضها لأسباب اقتصادية وأخرى سياسية، وقد وصل الأمر ببعض الدول التي وضعت قانون يجرم بيعها.

وتعد كوريا الشمالية من أولى الدول التي حذرت من بيع مشروبات "الكولا" الغازية على أراضيها، منذ فترة الخمسينيات، مباشرة بعد إعلان الحرب بين الكوريتين، فأدى ذلك إلى خلافات سياسية عميقة بينها والولايات المتحدة الأمريكية - وفق ما نشره موقع "bbc".

Advertisements

ومن الدول التي حظرتها كانت كوبا، التي لم تسمح باستيراد أو تصنيع أو بيع "الكولا" على أراضيها، والتي كانت قبل قرار الحظر يوجد بها مصانع لتعبئة زجاجات المياه الغازية على أراضيها، ولكن بسبب الخلافات السياسية، أغلقت الشركة مصانعها، وخرجت بلا رجعة.

وهناك عدد من الدول التي حظرت أيضًا بيع منتجات الشركة ولكن لفترة محدودة مثل الهند، وألمانيا الشرقية، وبورما، لأسباب سياسية وأخرى اقتصادية.

يذكر أنه تبيع الشركة ما يزيد على 1.8 مليون مشروب يوميًا في كل أنحاء العالم .