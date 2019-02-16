تعرف على توقعات الأبراج وحظك اليوم 16 /2 /2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - حسام سليم:

هل تَودون معرفة المستقبل، وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل يوميًا، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب "Horoscope"، وذلك في السطور التالية.. حظ سعيد.

الحمل

قد تجد نفسك اليوم في مزاج جيد، وترغب في بعض المرح، كما أنه من المتوقع أن تشعر بقدر كبير من الحب والمودة تجاه الآخرين، ستكون لديك شهية مفتوحة للطعام والشراب، لذلك حاول السيطرة على الأمور.

وقد يغيب عنك ضميرك المهني، وتشعر بالنفور من العمل، لا تدع هذ الشعور يسيطر عليك وتغلب عليه عن طريق قضاء بعض الوقت مع أحد المقربين منك وتغيير الجو.

الثور

قد تجعلك طبيعة اليوم الغريبة في حالة من الارتباك والتردد، لكن تغلب على ذلك بالتركيز على طبيعتك الرومانسية، وحاول إنعاش قلبك بعض الشئ، واستخدم غريزة رعاية الآخرين لديك في تقديم المساعدة لصديق مقرب يعيش وقتا صعبا.

اليوم هو يوم مميز للغاية وسيكون من الرائع أن تتواصل مع الآخرين وتعبر عن مشاعرك بقلب مفتوح. افض بأسرار إلى الأشخاص الذين تثق بهم. ولاتنس الاتصال بوالدتك.

الجوزاء

ستكون في مزاج رائع ومحب لكل شئ، طبعتك الرومانسية ستكون مسيطرة، وكذلك غريزتك لرعاية الآخرين ستكون قوية، أنت شخص حساس جدا ومتفهم بشكل استثنائي، وقد لا تجد مشكلة في إيصال مشاعرك الحقيقية للآخرين، تواصل مع المقربين منك على وجه الخصوص، واستمتع باليوم.

السرطان

قد تثير منغصات الحياة اليومية أعصابك بشكل أكثر من المعتاد اليوم. قد يكون من الصعب عليك تقبل آراء الآخرين وخاصة الحادة منها، وكذلك طريقتهم المراوغة في الحديث، وربما يكون صدرك أقل اتساعا من المعتاد.

ستشغل عواطفك حيزا كبير من تفكيرك، وقد تخوص معركة مع مشاعرك. ربما يكون شخصا من الذين تهتم لأمرهم قد اختلق مشكلة لا بدون داعي في علاقتكما.

الأسد

كن منفتحا وصادقا في مشاعرك تجاه الآخرين اليوم، ستكون مستقبلاتك الحسية على أتم استعداد لها اليوم، خذ استراحة واجعل الآخرين يأتون إليك. قد تفاجأ بحدوث أشياء غير متوقعة على الإطلاق.

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فرص الحب والرومانسية ستكون في متناول يديك طالما كانت على استعداد لاستقبالها. لا تحاول مناقشة مشكلة إذا كان الوقت والمكان غير ملائمين، دعها تطفو.

العذراء

قلبك يخفق بشدة اليوم، وربما لا يلاحظ أحد ذلك سواك، قد تشعر أن طاقة اليوم غير متفقة معك، لكن لا تهبط بطاقتك ومعنوياتك لها. لن يسير كل شئ وفقا لخططك، عليك إدراك ذلك، دع الأشياء تأتي إليك. ما هو غير متوقع دائما هو الأقرب للحدوث، لذا لا تحاول مقاومة التغيير الوشيك.

الميزان

سيكون يومك رائعا، اذهب مع أصدقائك المقربين لوسط المدينة مثلا وتناول وجبة جيدة. هذه فرصة جديدة لبدء مرحلة جديدة من الرومانسية بحياتك، تأمل المشكلات السابقة بعلاقتك وادرس أسبابها وابعدها عنك حتى تتمكن من استدعاء الطاقة الجديدة لتلك المرحلة. ابدأ علاقة جديدة أو قم بتقوية العلاقة القائمة.

العقرب

ربما تشعر بالحماس للقيام برحلة إلى مكان ما، لكن قد لا تكون الترتيبات واضحة بعد بالنسبة لك، لا تدع هذا الأمر يطول أو يجعل رحلتك تسير بطريقة غير التي ترغب فيها. تواصل مع أشخاص على دراية بتلك الأمور، واحصل منهم على أكبر قدر من المعلومات، لتكن ملما بكل شئ عند الحصول على التذكرة.

القوس

سوف تستمتع بقدر كبير من المودة من قبل الآخرين اليوم، ستشع حبا وجمالا بالهواء، سيأتي الحب بشكل مندفع وفوضوي، ويجب أن تكون في حالة تأهب لتوقع ما هو غير متوقع. سوف يظهر أشخاص من العدم لمشاركة مشاعرهم معك. الأنشطة الجماعية محبذة للغاية، وكن متأكدا أنك ستكون محور هذا الحفل.

الجدي

قد يكون شخص ما في العمل مستاء منك، ولا يريد الحديث إليك أو لشخص آخر عن مشاعره تجاهك، لكن هذا قد يلقي بظلاله على المناخ العام بالمكان قد تتسائل عما إذا كان هذا الشخص غاضبا منك، لكن استخدم قدرتك على التركيز، ولا تدع ذلك يقف حاجزا في طريقك، الأمر لا يستحق العناء.

الدلو

كل الأمور المتعلقة بالحب والرومانسية ستسير على نحو جيد اليوم، قد تنتهز هذه الفرصة لاتخاذ خطوة جريئة تجاه من تحب. فقط لا تتبع طريقة تقليدية، واذهب من دون خوف، سوف تسير علاقاتك على ما يرام، اهتم بجانبك الرومانسي والتعبير عن مشاعرك، الحب يتصرف بشكل مفاجئ وغير متوقع، فقط اذهب مع اتجاه الرياح.

الحوت

سيكون تواصلك مع الآخرين جيدا على نحو خاص اليوم، احرص على الاتصال بوالدتك واجعلها تطمئن على أحوالك، اجتمع الليلة مع أصدقائك المقربين، وفاجئ شريكك لفتة ورمانسية وهدية مفاجئة. وقم بتجربة شيئا غير تقليدي، قد تكون مشاعرك مضطربة وغير مستقرة، وقد تشعر بالرغبة في العودة إلى منطقتك الخاصة الآمنة، إذا كان هذا الأمر سيشعرك بالراحة افعله.