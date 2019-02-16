بعد مخاوف.. "الناظر" يطمئن الأهالي بشأن الحملة ضد الديدان المعوية

تحذيرات عدة ومخاوف أثيرت على السوشيال ميديا وجروبات أولياء الأمور، الخاصة بحملة التطعيم لطلاب الابتدائي ضد الديدان المعوية، فقد صرح البعض بأنها قد تسبب مشكلات خطيرة للأطفال حالة تناولهم لعدد من الأدوية منها "فلاجيل".

وخرج الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، لينهي حالة الجدل التي أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك": "نتيجة لحالة اللبس الشديد التي أصابت كثيرين بخصوص موضوع الدواء الذي تقوم وزارة الصحة بإعطائه للأطفال حاليا لعلاج الديدان المعوية، أود أن أوضح أنه لا خوف نهائيا من تناول هذا الدواء للأطفال"، متابعا: "بل عليكم الحرص على إعطائه لأطفالكم مع مراعاة عدم تناول دواء الفلاجيل في نفس الوقت معه ولمدة أسبوع حتى لا يحدث تداخل دوائي بينهما يسبب مشكلات جلدية خطيرة إذن وبشكل قاطع لا خوف من تناول الدواء".

وكان قد صرح بعض الصيادلة بأن مادة Mebendazole التي تستخدم في تطعيم الأطفال حاليًا فى المدارس للقضاء على الديدان المعوية، هى مادة آمنة تمامًا وتقضى على الديدان المعوية، ولكنها تتفاعل Metronidazole وهى مادة خاصة بالطفيليات التى تصيب المعدة وتستخدم فى الكثير من الأدوية، وحذروا كمان من تناول الأطفال لأي دواء يحتوي على مادة Metronidazole خلال الفترة التي حصل فيها على التطعيم، لأنه قد يسبب له تحلل في خلايا الجلد، ناتج عن حالة مرضية اسمها Stevens-Johnson syndrome، تنتج عن تفاعل المادتين مع بعضهما، وبالتالي يجب تجنب تناول تلك الأدوية لمدة أسبوع بعد التطعيم.

ومن جانبه، أصدر مركز المعلومات الدوائية، بيانا له اليوم، قال فيه إن العقار المستخدم في حملة الديدان المعوية يحتوي على مادة Mebendazole وهي مادة قوية جدا كطارد للديدان ولكن يجب أن نأخذ في الاعتبار بعض الاحتياطات، منها: ألا يتعاطى الطفل عقارا يحتوي على مادة ميترونيدازول لمدة خمسة أيّام على الأقل بعد تعاطي الجرعة الخاصة بالحملة.

ومن أمثلة المستحضرات التجارية الموجود بها مادة metronidazole، والمتداولة بالأسواق يلي:

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فلاجيل Flagyl- امريزول Amrizole ، فلازول Flazol ، اليزول Elyzol ، روزيكس Rozex ، فلاجيكور Flagicure ، انازول Anazol ، دوموزول Dumozole ، نيدازول Nidazole ، سوبرازول Superazole ، ميتروتيدازول Metronidazole

بوميكسازول bumexazole, copagaramonكوباجرامون, دومازول dumazol, entophar انتوفار.

ووجه المركز بأن يتم تناول هذا الدواء عن طريق الفم ويمكن تناوله مع أو بدون طعام، وقد يمضغ أو يبتلع بالكامل أو يسحق ويمزج مع الطعام.

وشدد المركز على ضرورة إخبار الطبيب والصيدلي حول جميع الأدوية الخاصة بالطفل سواء كانت (وصفه طبية، المنتجات الطبيعية، والفيتامينات) والمشاكل الصحية قبل أخذ الجرعة.

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