تحدثت الراقصة الاستعراضية فيفي عبده، عن مواصفات الرجل الذي تحب أن تتزوجه، قائلةً: "لازم يكون مركزه مرموق، محبش الراجل يكون أي كلام، مينفعش أتجوز حاجة نص لبة".
وأضافت فيفي، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "MBC مصر": "لا أجيد على التعرف على أخلاق الرجال إلا بعد الزواج، وعمومًا فإن الرجل يحب الست (الصعبة)، اللي يجري وراها، ويعرف قيمتها".
وتابعت: "مينفعش يدوس على الزرار، ويلاقي الست تقوله آمين، وكل بنت بنصحها أقولها لازم تبقي صعبة، عشان الراجل مش هيأمن على بيته غير مع البنت المحترمة".
ويبث برنامج "الحكاية"، على شاشة قناة "MBC 1"، في نفس توقيت بثه على شاشة "MBC مصر" لأول مرة، اليوم، الجمعة.
كانت هذه تفاصيل خبر فيفي عبده: "مينفعش أتجوز راجل نص لبة.. ولازم البنت تكون صعبة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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