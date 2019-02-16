قالت الراقصة الاستعراضية فيفي عبده، إنها لا تشرب المشروبات الكحولية أو السجائر. وأضافت عبده، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "MBC مصر": "الشيشة اتعلمتها لما كنت بعمل فيلم مع مديحة كامل اسمه المزاج، خليت محمد الدراوي جوزي أشرب الشيشة إزاي عشان الفيلم". Advertisements وتابعت: "لما حبيت مهنة الرقص رحت لخالي، واستحالة أبويا أو أمي يوافقوا، وكنت بتضرب من أمي وعشان كده لجأت لخالي". ويبث برنامج "الحكاية"، على شاشة قناة "MBC 1"، في نفس توقيت بثه على شاشة "MBC مصر" لأول مرة، اليوم، الجمعة. ​

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كانت هذه تفاصيل خبر فيفي عبده: "جوزي علمني الشيشة.. وأمي ضربتني لما قولتلها عاوزة أرقص" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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