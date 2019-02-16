"تجنبي الجفاف والتقشف".. روتين العناية بالبشرة لمواجهة الطقس السيئ

حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية من طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، غدا السبت، وتوقع الخبراء تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على كل الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى وسيناء.

وتُعاني الفتيات بوجه عام من جفاف البشرة بسبب تقلبات الطقس، وانخفاض درجات الحرارة، ما يسبب تشقق الجلد، والوجه، الأمر الذي يحتاج عناية فائقة حتى تتفادى تلك التشققات.

وإليكِ روتين العناية اليومي بالبشرة الجافة، حسبما وصفته خبيرة التجميل كريز عماد:

في البداية حاولي انتقاء الكريمات والسيروم المُرطب المناسب لنوع بشرتك.

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قومي بعمل اختبار لبشرتك، حتى لا تتعرض لظهور الحبوب نتيجة لاستخدام مواد الترطيب.

حاولي تناول ما يصل لـ8 أكواب من الماء لترطيب خلايا الجسم، وتنشيط الدورة الدموية.

تناولي الخضراوات ذات الأوراق العريضة كالجرجير والخس، لترطيب الجسم.

طبقي البرايمر أو "جل الصبار" حتى تصنعي طبقة عازلة بين بشرتك والمكياج، للحفاظ عليها من آثاره الضارة.

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