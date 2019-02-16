مش كلهم ياسمين عبدالعزيز وريهام حجاج.. فنانات متخانقوش على "إسماعيل بيه"

حرب باردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اشتعلت أمس بين كل من الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ونظيرتها ريهام حجاج، بسبب محمد حلاوة، طليق ياسمين والزوج الحالي للأخيرة، وذلك بعدما أثارت ياسمين الجدل، أمس، بعدد من المنشورات الغامضة التي نشرتها عبر خاصية "ستوري"، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت "ياسمين" عددًا من صور الهدايا التي تلقتها يوم "عيد الحب"، وكانت الهدايا عبارة عن عدد من باقات الورد الأحمر، التي ترمز للحب، إلى جانب "كارت معايدة" بداخله، كُتب عليه عبارة باللغة الإنجليزية: "أحبك يا سو".

وعلقت ياسمين على الصور قائلةً: "ممم وبعدين بقى، ما تشوف جوزك يا إسماعيل بيه"، ومن ثم نشرت صورة أخرى لسيدة الغناء العربي أم كلثوم، وهي تغني: "وعايزنا نرجع زي زمان.. قول للزمان إرجع يا زمان".

الأمر الذي دفع طليقها "حلاوة" للرد عليها بصحبة ريهام حجاج، لتنشر الأخيرة فيديو عبر خاصية "ستوري"، على حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصحبة زوجها.

وقال "حلاوة" خلال مقطع الفيديو: "مش أي حد يشتري ورد يبقى أنا اللي بعته، أنا بشتري لمراتي بس".

ولم يتوقف الأمر هُنا، لترد ياسمين في منشور آخر: "بطل كدب يا إسماعيل بيه ولا الشبشب اترفع؟".

حتى عادت ريهام لترد عليها عبر "ستوري"، بنشر فيديو من حفل حضرته، لفتاة تؤدي أغنية لسعاد حسني "بانو بانو على أصلكوا بانو"، على خشبة المسرح.

أمور عِدة أدت لإثارة الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بين الساخر مما يحدث، والغاضب منها، حيث انتقد البعض تصرف الفنانتين.

وعلى الرغم من تفاعل "السوشيال ميديا" مع الأمر، واصفين إياه بـ"كيد النساء" أو "تصرفات الضراير" إلا أن هناك بعض الضرائر بالوسط الفني، احتفظن بالصداقة، دون افتعال المشكلات.

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إسعاد يونس وشريهان:

قصة انتصرت بها الصداقة على حُب رجل واحد، وذلك بعدما قررت إسعاد، مسامحة "شريهان" عقب زواجها من زوج الأولى، علاء الخواجة، فعلى الرغم من إشعال الحرب بينهما ووصف إسعاد للأخيرة بأنها كانت تظنها صديقتها، ولم تتوقع أن تتزوج زوجها، إلا أن إصابة "شريهان" بسرطان الغدد اللعابية في عام 2001، كان حلقة الوصل لعودة الصديقتين مرة أخرى.

لتقرر إسعاد تناسى ما حدث والوقوف بجانب صديقتها خلال رحلة مرضها، حتى وصفتها "شريهان" خلال لقائها مع عمرو أديب، عام 2007، بالأخت والحبيبة وأول من ساندها بمحنتها.

وصرحت "يونس" بأنها كانت تُصلي داعية للأخيرة بالشفاء.

وفي المناسبات الاجتماعية لم تنسَ شريهان التعبير عن محبتها للأخيرة، فظهرت وهي ترقص بحفل زفاف عُمر الخواجة، كما هنأت إسعاد عقب تكريمها في مؤتمر "نبذ العنف ضد المرأة"، عام 2015، قائلة: "تهانينا إلى أقوى وأجمل أم.. إلى الأخت والمرأة التي أعرفها.. تستحقين هذه الجائزة، وأكثر لأنك قدوة للجميع".

هنا شيحة وطليقة فلوكس:

علاقة متفاهمة بين الفنانة هنا شيحة، وطليقة زوجها أحمد فلوكس، شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما نشرت "هنا" صورة تجمعها برابيا الحراب، الزوجة السابقة للفنان أحمد فلوكس، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "كان اليوم رائعا مع الجميلة رابيا"، لترد الأخيرة: "حبيبتي ربنا يسعد قلبك ويحميكي.. بحبك قوي"، فيما ردت شيحة مجددًا، قائلة: "وأنت كمان يا حبيبتي.. ربنا يسعدك زي ما بتسعدي كل اللي حواليكي.. بحبك".

وكان أحمد فلوكس قد نشر صورة مع ابنه "سيف" عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ما دفع طليقته للرد قائلة: "حبيب قلب مامته، ربنا يحميهولك ويحفظك ليه يا أحمد"، لترد شيحة على طليقته قائلة: "أنتي أم جميلة ومحترمة ومربية سيف تربية جميلة.. ربنا يحفظه لينا ويخليه سند لأولادنا".

الأمر الذي أثار إعجاب متابعي فلوكس، الذين أشاروا إلى تفاهمهم ورقيهم، فكتبت إحدى المتابعات لطليقة الفنان: "أنتي ست محترمة وعاقلة وهو فنان جميل وراقي"، لتجيب الأخيرة على الفور قائلة: "أبو سيف محترم وهنا صديقتي وجميلة، ربنا يخلينا لبعض عيلة واحدة وننشر الطاقة الإيجابية في كل مكان".

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