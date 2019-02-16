فيفي عبده: "أنا اللي دخلت انستجرام مصر.. و5 مواه اختراعي"

قالت الراقصة الاستعراضية فيفي عبده، إنها اخترعت عبارتها الشهيرة "5 مواه"، عندما دشنت حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وأضافت، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "MBC مصر": "كنت عاوزة أكتب لصحابي خمس قبلات فطلعت من فمي كده، وبقت دلوقتي اختراع متسجل باسمي".

وتابع: "عندما تعاملت مع انستجرام للمرة الأولى كنت مضطرة إلى ذلك، لأن أبنائي كانوا منشغلين عني، لذلك دشنت حسابي عليه".

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وأردفت: "الميديا مهمة جدًا، والإنجليزي مهم جدا، وفي دبي كسروا عليّ الباب، لإن كان في إشاعة إني مت، ولقوني مش برد على الموبايل، والتحدي ده خلاني أدخل انستجرام والميديا عمومًا، أنا دخلت الانستجرام وسناب شات مصر، ودول أفضل بكتير من الفيس بوك".

ويبث برنامج "الحكاية"، على شاشة قناة "MBC 1"، في نفس توقيت بثه على شاشة "MBC مصر" للمرة الأولى، اليوم، الجمعة.

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