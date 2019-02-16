أكد الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، عمل الدولة بمختلف أجهزتها على مواجهة «جريمة ختان الإناث».
وأضاف «حسن»، في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، أن «الختان» أصبح «جناية» منذ عام 2016، حتى لو أجرى على يد طبيب أو طبيبة.
ولفت إلى أن «القومي للسكان» يتبنى استراتيجية قومية لمناهضة الختان، لافتا إلى أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالمياً في ظاهرة «طبيب ختان الاناث».
وتابع: «النجاح عندي مش اننا نقلل نسبة ختان الاناث، النجاح فقط في أننا نخلي نسبة ختان الاناث في مصر صفر في الميه».
وواصل: «يرونها بعيدة ونراها قريبة وإنا لصادقون.. الختان جريمة وتطبيبه جريمة أكبر».
كانت هذه تفاصيل خبر مقرر «القومي للسكان»: نعمل للوصول «الختان» لـ0% بمصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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