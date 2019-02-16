فيفي عبده عن ملابس الراقصات: "زمان مكناش ملط أوي كده"

قالت الراقصة الاستعراضية فيفي عبده، إنها تحب الرقص وتعمل على تطوير نفسها وتعليم الآخرين، مضيفة: "عشان ملقتش رقاصات رجعت أرقص تاني".
وأضافت، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "MBC مصر": "الرقص لغة مش محتاجة أي ترجمة، وكنا بنمثل مصر بره، أنا مثلت مصر في الأرجنتين وألمانيا".
وانتقدت فيفي عبده ملابس الرقص العارية، قائلةً: "كلنا كنا بنلبس بلوزات مكناش ملط أوي كده، لكن دلوقتي مين يعري أكتر، زمان أوي قبلنا ستايل البدلة كانت الفخاد بتبقى عريانة".
ويبث برنامج "الحكاية"، على شاشة قناة "MBC 1"، في نفس توقيت بثه على شاشة "MBC مصر" للمرة الأولى، اليوم الجمعة.
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