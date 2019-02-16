الامارات | حلا الترك.. بين الموسيقى والأحلام و«التجميل»

شكرا لقرائتكم خبر عن حلا الترك.. بين الموسيقى والأحلام و«التجميل» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تكشف النجمة اليافعة حلا الترك، بداية من مساء اليوم، خلال البرنامج الواقعي «حلا» على قناة MBC4، النقاب عن جوانب من حياتها بين الشهرة والموسيقى والحفلات الفنية والأصدقاء والعائلة والدراسة والتدريبات.

وقالت إن «الناس تعرفني كمغنية، واليوم سيرون وجهاً آخر لحياتي يتعلق بتحقيق أحلامي الجديدة من خلال هذا البرنامج».

Advertisements

كما تكشف نجمة البوب، ابنة الـ16 عاماً، خلال الحلقات الأسبوعية التي صُوّرت بين أوروبا وأميركا، كيف تُمضي أيامها، إلى جانب حرصها على ممارسة أنواع جديدة من الرياضة. وخلال البرنامج، سيتعرّف الجمهور الى حلا الحالمة التي تبذل قصارى جهدها للمواءمة بين إطلاق أول علامة تجارية تحمل اسمها في مجال مستحضرات التجميل في المنطقة، وتحضيرها حالياً لألبومها المقبل، إضافة إلى تمضية حياتها الخاصة مع عائلتها وأصدقائها بموازاة عروضها وحفلاتها الموسيقية.

ويُعرض البرنامج الواقعي «حلا» ابتداءً من مساء اليوم.