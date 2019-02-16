الامارات | أفراح الحبتور وآل حامد

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الحبتور وآل حامد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، الحفل الذي أقامه خلف أحمد الحبتور رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور بمناسبة زفاف حفيده طارق بن راشد الحبتور إلى كريمة محمد بن خادم آل حامد. كما حضر الحفل، الذي أقيم في «الحبتور سيتي»، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزير التغيّر المناخي والبيئة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزير دولة للذكاء الاصطناعي عمر بن سلطان العلماء، ورئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة في دبي حميد القطامي. كما حضر الحفل نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان تميم، وأحمد حميد الطاير وسعيد الرقباني، وعدد كبير من الأعيان وكبار الشخصيات ورجال الأعمال وبعض السفراء. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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