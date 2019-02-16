الامارات | موضة الربيع تزهو بالأخضر الفستقي

شكرا لقرائتكم خبر عن موضة الربيع تزهو بالأخضر الفستقي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت مجلة «إيلي» الألمانية بأن الأخضر الفستقي يتربع على عرش ألوان الموضة النسائية في ربيع/‏صيف 2019 ليمنح المرأة إطلالة جذابة تشع إشراقاً وبهجة. وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الأخضر الفستقي يناسب كل النساء؛ فهو يغازل المرأة صاحبة البشرة الفاتحة والشعر الأشقر أو الأحمر، ويداعب المرأة صاحبة البشرة السمراء والشعر البني أو الأسود. ويتناغم الأخضر الفستقي مع درجات من العائلة اللونية نفسها، وكذلك مع الدرجات الهادئة كالبيج والكريمي، في حين أنه يبدو في قمة تألقه وأناقته مع الإطلالة الكاملة. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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