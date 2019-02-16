الامارات | الأزياء الرجالية 2019.. قصات فضفاضة وألوان زاهية

شكرا لقرائتكم خبر عن الأزياء الرجالية 2019.. قصات فضفاضة وألوان زاهية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمثل الراحة عنوان الموضة الرجالية هذا الموسم بفضل القصّات الفضفاضة والأكبر من المقاس، كما تنطق الموضة بلغة الأناقة الإنجليزية، التي تتجسد في نقوش الكاروهات الكلاسيكية أو ذات الألوان الزاهية.

وقالت خبيرة الموضة الألمانية بيترا شرايبر إن الموضة الرجالية تتسم بطابع مريح وعملي؛ حيث تأتي الملابس بقصّة واسعة، وتحتوي على خامات مرنة، كما تشتمل على العديد من الجيوب.

أكبر من المقاس

وقال خبير الموضة الألماني جيرد مولر تومكينس إن الإطلالة الأكبر من المقاس «Oversized» تمثل أحد الاتجاهات الرائجة بقوة هذا الموسم، وهي تتجسد مثلاً في الجاكت المنتفخ المبطن بالزغب، والذي يمنح الرجل إطلالة مهيبة. ويكتسي الجاكت بألوان دافئة كالبني والزيتوني والكاري، إلى جانب الألوان ذات الطابع الرياضي كالأحمر والأبيض.

وأضاف تومكينس أن القطيفة تشهد رواجاً كبيراً هذا الموسم، مشيراً إلى أنها تتألق بألوان زاهية كالأحمر والأخضر والأزرق والأصفر والبرتقالي، إلى جانب الأسود الكلاسيكي.

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أناقة إنجليزية

وأشار محرر الموضة الألماني أندريه بانجيرت إلى أن الأناقة الإنجليزية تهيمن على الموضة الرجالية هذا الشتاء، وهي تتجسد في نقوش الكاروهات، التي تزين القمصان والسراويل والجواكت والمعاطف.

وتتألق نقوش الكاروهات هذا الموسم بتوليفات لونية زاهية تتألف من الأحمر والأخضر أو الأزرق، أو من درجات الرمادي مع درجات الباستيل كالسماوي والبنفسجي والوردي.

وتشهد كاروهات أوكسفورد متعددة الألوان رواجاً كبيراً هذا الموسم، إلى جانب التوليفة اللونية الكلاسيكية الغنية بالتباين، والتي تتألف من اللونين المتضادين الأسود والأبيض.

أما الإطلالة الرسمية في الشتاء فتتألف من المعطف الصوف والبلوفر ذي الياقة العالية، الذي يعد قطعة أساسية لا غنى عنها في خزانة الثياب الشتوية للرجل العصري الأنيق.