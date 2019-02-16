الامارات | أعمـــــاق

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينمو في عالم البحار مخلوق يمكن أن يصل حجمه إلى ما يقارب ثلاث حافلات نقل كبيرة، ويصل وزنه إلى نحو 50 فيلاً مكتمل النمو، فالحوت الأزرق شديد الضخامة، لدرجة أن بعض الأسماك كالسلمون المرقط يستطيع السباحة من داخله من شدة ضخامته، وقلبه يبلغ حجم سيارة صغيرة.. صورة لروبيان السوطي من منطقة لمبي في إندونيسيا. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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