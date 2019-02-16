الامارات | بخّاخ الأنف قد يؤدي إلى الإدمان

شكرا لقرائتكم خبر عن بخّاخ الأنف قد يؤدي إلى الإدمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّرت الرابطة الألمانية للصيادلة من أن استعمال بخاخ الأنف المزيل للاحتقان لمدة طويلة قد يؤدي إلى إدمانه؛ حيث لا يزول تورم الأغشية المخاطية المبطنة للأنف إلا بالاستعمال المستمر للبخاخ.

وأضافت أن خطورة ذلك تكمن في أن استعمال بخاخ الأنف بشكل زائد على الحد يُلحق ضرراً بالأغشية المخاطية المبطنة للأنف، ما يرفع بدوره خطر نزيف الدم والإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية.

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ولتجنب هذه المخاطر تنصح الرابطة باستعمال بخاخ الأنف بمعدل لا يزيد على ثلاث مرات يومياً ولمدة أسبوع تقريباً.

وللتوقف عن استعمال بخاخ الأنف ينبغي تقليل الجرعة بالتدريج؛ حيث يمكن في البداية استعمال بخاخ الأنف المخصص للرضع والأطفال، ثم الاقتصار على استعمال بخاخ الأنف المحتوي على محلول ملحي ومن دون أية مواد فعالة.