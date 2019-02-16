الامارات | 2050 صقراً تحلق في منافسات «فخر الأجيال» بدبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 2050 صقراً تحلق في منافسات «فخر الأجيال» بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - المنافسات ستتواصل حتى بعد غد في منطقة الروية. من المصدر

شهدت منافسات «فخر الأجيال» للصيد بالصقور، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في منطقة الروية بدبي، والتي تمتد حتى بعد غد، مشاركة 2050 صقراً. وشارك 475 صقراً في منافسات الشيوخ التي أقيمت في الأيام الأربعة الأولى للمنافسات، و1215 في منافسات العامة، و360 في منافسات المحليين، لتصبح البطولة على مقربة من تحقيق رقم قياسي جديد على صعيد عدد الصقور المشاركة. وأظهرت منافسات المحليين تفوقاً كبيراً لصقور حمد أحمد بن الشيخ مجرن الكندي، إذ حققت ثلاث بطولات، بعدما فاز «أدهم» بشوط «حر فرخ - رئيسي»، وفاز الصقر «1» بشوط «حر جرناس - رئيسي»، وفاز الصقر«27» بشوط «حر جرناس - نقدي».

وكان الفوز بالشوط الأول للعامة الذي خصص لفئة «بيور جير فرخ - رمز» من نصيب الصقر «وضاح» لحميد راشد المنصوري، بزمن 18.255 ثانية.

أما الشوط الثاني للعامة فخصص لـ«بيور جير فرخ - رئيسي»، وتوج به الصقر «HL29» لحسين ناصر عبدالله لوتاه، محققاً زمناً قدره 18.495 ثانية. وفي الشوط الثالث للعامة «بيور جير فرخ - نقدي» فاز الصقر «HL44» لسيف خليفة عبيد سيف الكتبي بزمن فدره 17.923 ثانية. وكان الفوز بالشوط الرابع «بيور جير جرناس - رمز» من نصيب «براق» لسيف جمال سيف محمد الحريز، بعدما حقق زمناً قدره 17.149 ثانية. وفاز بالشوط الخامس «بيور جير جرناس - رئيسي» الصقر «باتريوت» لمصبح سالم سعيد سالم المرر بزمن 16.901 ثانية، وتوج فريق النخبة بالشوط السادس المخصص لـ«بيور جير جرناس - نقدي»، بواسطة الصقر «راهي»، بعدما قطع المسافة في الزمن الأسرع بـ17.253 ثانية.

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وتواصلت منافسات العامة في اليوم الثامن للبطولة، أول من أمس. وفي الشوط الأول الذي خصص لـ«قرموشة فرخ - رمز»، نجح الصقر «نجمة» لعبدالله خلفان بطي سالم القبيسي في الفوز. وفي الشوط الثاني «قرموشة فرخ - رئيسي» حصد الصقر «041» لسيف أحمد سيف راشد المقعودي الفلاسي المركز الأول. وفي الشوط الثالث «قرموشة فرخ - نقدي» توج «لاكي» لسيف أحمد خادم سيف الرميثي بالفوز.

البطولة على مقربة

من تحقيق رقم قياسي

جديد على صعيد عدد

الصقور المشاركة.