الامارات | الذكاء الاصطناعي يصل إلى طب الأطفال

شكرا لقرائتكم خبر عن الذكاء الاصطناعي يصل إلى طب الأطفال والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طور فريق من الباحثين من الصين والولايات المتحدة نظاماً قالوا إنه يمكن الاعتماد عليه بشكل موثوق به في تشخيص أمراض الأطفال والناشئة باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وأكد الباحثون أن هذا النظام أثبت خلال اختبار استخدمت فيه بيانات من الملفات الصحية الإلكترونية أنه يقدم تشخيصاً أفضل من تشخيص الأطباء الشبان الذين لا يتمتعون بالخبرة. وأعلن الباحثون تحت إشراف كانج شانج من جامعة قوانغتشو الطبية في الصين نتائج دراستهم في مجلة «نيتشر ميديسن» للأبحاث الطبية.
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