الامارات | حاكم عجمان يحضر أفراح العبدولي والمهيري

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم عجمان يحضر أفراح العبدولي والمهيري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، حفل زفاف عبدالله محمد العبدولي، إلى كريمة عبدالعزيز علي المهيري، الذي أقيم في قاعة الشيخ خليفة في عجمان.

كما حضر الحفل الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.