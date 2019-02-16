بالأسعار.. أفضل الوجهات السياحية لقضاء إجازة هادئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

يعتقد كثير من الأشخاص أن السفر بدون الأصدقاء ينقص من متعة الرحلة، إلا إن بعض الأشخاص يجد في السفر وحيدًا فرصة للجلوس بعيدًا عن الآخرين، والاستمتاع بمناخ هادىء.

وسواء كان الأمر بهدف التفكير والتأمل أو أخذ قسط كافي من الراحة بعد فترة ضغوط وقلق، وفي هذا الموضوع نقدم لكم أفضل المدن التي يمكن السفر إليها بدون رفيق، وتمنحك إجازة سعيدة - وفقًا لما نشره موقع "Travel usnews".

- أثينا (اليونان)

تتمتع هذه المدينة بالعديد من الأماكن الساحرة والتاريخية التي تضم معالم وآثار ليس لها مثيل في العالم كله مثل معبد زيوس، ويمكنك زيارة أرتشيلون، وهي جمعية لحماية السلاحف البحرية، كما تتضمن المنطقة العديد من الشواطئ الجميلة، وأهمها شاطئ أستيراس الذي يتميز بمياهه الصافية ورماله الذهبية.

وللحصول على قسط كافي من الراحة يفضل أن تتراوح فترة الإقامة من 5 إلى 7 أيام، وتكلفة الإقامة في أحد الفنادق متوسط الجودة تكون حوالي 9 آلاف جنيهًا، وذلك إلى جانب سعر تذكرة الطيران، والإنفاقات الشخصية والترفيهية أثناء الإقامة التي تختلف من شخص إلى آخر.

- مدريد (إسبانيا)

تشتهر مدينة مدريد بالعديد من المعالم المميزة، فهي تضم أماكن تاريخية سياحية يمكن زيارتها كمتحف ديل برادو الذي يعد واحداً من أهم متاحف أوروبا، ويوجد العديد من المنحوتات الموجودة في المتاحف والشوارع والأبنية التاريخية.

وبجانب العديد من الأسواق والمطاعم الشهيرة المعروفة بتقديم وجبات مثل البيتزا والمكرونة، إلى جانب الأنشطة الترفيهية التي تساعد على قضاء وقت ممتع وسط الطبيعة الخلابة والأشجار مثل حديقة ريتيرو.

أما بالنسبة للأسعار فيمكنك الإقامة داخل فندق متوسط الجودة بتكلفة حوالي 2000 جنيه مصري في الليلة إلى جانب سعر تذكرة الطيران التي يختلف سعرها حسب الشركة.

- سيدني (استراليا)

وتكتسب مدينة سيدني جمالًا يميزها عن أي مدينة أخرى، إذ تتنوع وتتعدد الأماكن السياحية بداخلها، وتضم أقدم وأشهر حديقة في أستراليا "هايد بارك"، وهي من معالم السياحة في سيدني التي تجذب كثير من السياح، إلى جانب زيارة الحديقة النباتية الملكية.

وبخصوص التكلفة الإقامة لن يكلفك قضاء ليلة واحدة بأحد الفنادق أكثر من 2800 جنيه مصري.

- سان دييجو (كاليفورنيا)

هي ثاني أكبر مدينة في ولاية كاليفورنيا، وتملك عددًا من الشواطئ الهائلة، التي تتمتع بطقس رائع مثل شاطئ ميشون، بجانب أنها تضم أكبر وأشهر حدائق الحيوانات في العالم مثل حديقة "سان دييجو"، وهي معروفة بامتلاكها أفضل مطاعم لتقديم الوجبات المكسيكية.

ومتوسط تكلفة الليلة في أحد فنادق المدينة يصل إلى حوالي 2800 جنيه مصري.

- مونتسيرات (جزر الكاريبي)

هي جزيرة كاريبية، وتزخر بالأنشطة السياحية المتنوعة، والمياه الصافية، والمواقع الطبيعية الخلابة، إلا أن لكل جزيرة جاذبيتها الفريدة، وبعض المزايا التي تميزها عن غيرها.

ومن المعروف أن تكلف الفنادق بها غالية جدًا، إذ يبلغ متوسط تكلفة الليلة في أحد الفندق في هذه الجزيرة حوالي 10 آلاف جنيه مصري.