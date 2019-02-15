إيناس عز الدين عن طليقها: انفصلنا على الورق فقط

تحدثت المطربة إيناس عز الدين، عن طليقها أحمد قمر، مؤكدة أنهما مازالا يجمع بينهما الاحترام.
وأضافت "عز الدين" في حوارها مع الإعلامية ياسمين سعيد، في برنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على قناة "mbc مصر"، أنهما انفصلا على الورق فقط كأزواج، ولكن على المستوى الإنساني مازالت علاقاتهما قائمة.
وأكدت المطربة الشابة، بمناسبة عيد الحب، أن الحب لا يرتبط فقط بين الرجل والمرأة، وإنما بين جميع من نحبهم في حياتنا.
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