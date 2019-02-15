بعد 3 سنوات من الإشاعات.. كاتي بيري وقرصان الكاريبي يعلنان ارتباطهما في الفالنتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - حسام سليم:

ألمحت المغنية الأمريكية كاتي بيري، والممثل الإنجليزي أورلاندو بلوم، إلى أنهما قد يكونا مخطوبين بعد أن شاركا صورتهما عبر موقع "إنستجرام" في يوم عيد الحب.

وقالت صحيفة "Independent" البريطانية، إن الاثنين كانا مرتبطين بعلاقة متقطعة على مدار السنوات الثلاث الأخيرة. والتي بدأت بعد لقائهما في حفل جوائز "جولدن جلوب" لعام 2016، بوقت قصير.

وبعد إعلان انفصالهما في فبراير 2017، قررا الثنائي استئناف العلاقة مرة أخرى في أبريل 2018. ولاحقًا نشر حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والذي يعتقد أنه لوالدة بيري، سلسلة من الصور لكاتي ولومن، وعلقت عليها قائلة: "أنظروا من تمت خطبته في يوم عيد الحب".

وفي الصورة يمكن رؤية لصق عدد من البالونات على الحائط في الخلفية على شكل قلب. وبعد لحظات من نشر الصورة على "فيسبوك"، دعم الثنائي أنباء خطبتهما بنشر كل منهما الصورة نفسها على "إنستجرام".

وأظهرت بيري، ربما عن عمد خاتمًا بيدها، كما أن تعليقها على الصورة بجملة "full bloom- إزدهار كامل"، قد يؤكد بشدة اتفاقهما على إعلان الارتباط في المستقبل القريب.

وكتب بلوم على الصورة في حسابه على "إنستجرام" كلمة ربما أكثر وضوحا "Lifetimes- حياة"، وأشارت الصحيفة، إلى أن رسائل التهنئة انهالت على الثنائي بعد نشر الصورة.

وكان بلوم متزوجا من الموديل ميراندا كير في الفترة ما بين عامي 2010 و2013. فيما كانت بيري متزوجة من الممثل الكوميدي راسل براند في الفترة ما بين عامي 2010 و2012.